Policial Policial atira em homem que conheceu em bar e vai preso Autor dos disparos foi encontrado dormindo dentro do carro a duas quadras do ocorrido

Um policial de 34 anos foi preso depois de se envolver em uma confusão em um bar na noite desta quarta-feira (4), em Campo Grande. Ele atirou duas vezes contra um homem que tinha conhecido durante a bebedeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conta que conheceu o policial no bar quando recebeu o convite de uma carona. Ao entrar no carro, um Fiat Pálio branco, o homem viu um revólver, ficou assustado e pegou a arma, saindo do veículo em seguida.

A vítima relata que, passado o susto, devolveu o revólver, mas o policial começou a atirar. O homem então saiu correndo e pediu ajuda na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, de onde acionou a Polícia Militar.

Os militares identificaram o suspeito e foram até a casa dele, no bairro Nasiville, mas sem encontrar ninguém. Um pouco depois, durante ronda na região, os policiais encontraram o autor dos disparos dormindo dentro do carro a duas quadras do ocorrido.

O policial foi preso e passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (5), onde teve a prisão temporária convertida em preventiva.