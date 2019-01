Itaparica Policial dá tiros dentro de hospital após exigir rapidez em atendimento, diz médica

Um policial deu tiros dentro do Hospital Santa Mônica, em Itaparica, Vila Velha, e causou pânico na unidade de saúde. Segundo funcionários, ele estaria drogado e exigiu rapidez no atendimento. O caso aconteceu por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira (2), no Espírito Santo. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar disse que a arma do policial foi recolhida como de praxe e que o caso está sendo apurado pela corregedoria da corporação. A reportagem ainda não conseguiu contato com familiares, nem com a defesa do tenente. A Polícia Civil disse que ainda não recebeu a ocorrência.

Segundo a médica que atendeu o policial, o tenente Marcelo Pain Maciel Filho, de 25 anos, disse que usou drogas e estava arrependido. Uma técnica de enfermagem, que pediu para não ser identificada, contou que o PM chegou alterado e depois houve tiros e correria.

“A gente estava na recepção quando o paciente chegou para receber o medicamento. Ele foi para o repouso e voltou jogando a folha, com agressividade, em cima do balcão. A gente pediu para ele aguardar no box. Fomos pegar o medicamento dele na farmácia. Quando a gente voltou, viu que ele estava de lado, como quem esconde alguma coisa. Eu fiz a pulsão e, quando fui aplicar o medicamento, eu e minha companheira, escutamos o primeiro tiro. Foi bastante tiro. Foi muito assustador”, contou.

O policial confessou para a médica que usou drogas.

“Ele passou pela triagem, pelo enfermeiro. Já tinham me avisado para ter agilidade porque ele tinha sido grosseiro. Ele se identificou como policial e exigiu atendimento rápido. Ele falou que estava muito arrependido e triste por uma coisa que havia feito. Ele contou que estava fazendo tratamento psiquiátrico. Ele falou que fez uso de droga ilícita e que estava arrependido”, disse uma médica que não quis se identificar.

O policial foi transferido para o Hospital da Polícia Militar (HPM), nesta manhã. Ele passa bem, segundo a polícia.

Nota da PM

Na madrugada desta quarta-feira (2) a PM foi acionada, via Ciodes, por uma funcionária do hospital que atendeu o policial militar e informou que, descontente, aparentando estado depressivo, efetuou disparos de arma de fogo dentro do local, e que funcionários estariam trancados em um cômodo. A CIMEsp foi acionada e as imediações foram isoladas.

No local, o PM entregou o armamento por conta própria e foi constatado dois disparados realizados. Ele foi medicado e após transferido para o Hospital HPM.

Os fatos, como de praxe, serão apurados pela Corregedoria.