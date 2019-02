Socorro Policial implora por socorro ao ver companheiro ser baleado na cabeça com tiro de fuzil Os militares da guarnição tentavam abordar duas caminhonetes, que fugiram da polícia

O corpo do cabo Marcelo Reinaldo Gardinal, de 43 anos, que morreu após ser atingido com um tiro de fuzil na cabeça durante confronto com criminosos na Rodovia Amauri Barroso de Souza, foi enterrado no Cemitério Municipal de Dois Córregos, na tarde desta terça-feira (19).

O PM também foi atingido na perna e no ombro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu, o companheiro não ficou ferido. Em um áudio que circulou em aplicativo de mensagens, os PMs relataram a gravidade da ocorrência.

Policial: “Quem estiver de serviço, Barra Bonita, Dois Córregos. Duas caminhonetes jogou pra cima da viatura, policial baleado na cabeça. Dois Córregos. Está sentido Torrinha, está sentido Torrinha.” O cabo foi morto com um tiro na cabeça quando tentavam abordar duas caminhonetes, que fugiram da polícia e estavam sendo acompanhadas desde Mineiros do Tietê.

Marcelo era policial há 17 anos e atuava em Dois Córregos, de onde era natural. Ele deixou tinha filho de 2 anos. A Polícia Militar lamentou a morte do cabo e informou que a equipe estava equipada com uma arma longa durante a ação. O caso é investigado pela Polícia Civil de Dois Córregos com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú.

Assalto a agência bancária

A Polícia Militar acredita que os criminosos planejavam atacar caixas eletrônicos na região Centro-Oeste Paulista. Segundo a corporação, os suspeitos estavam fortemente armados. O cabo Gardinal e seu parceiro se depararam com os criminosos na rodovia e iniciaram a perseguição. Os suspeitos então pararam os carros, desceram e começaram a atirar com fuzis.

A viatura foi alvejada e o policial foi atingido na perna, no braço e cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O outro PM não se feriu. O helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou nas buscas pelos criminosos que fugiram sentido Torrinha e não foram localizados.