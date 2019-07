Maconha Polícias estaduais apreendem cerca uma tonelada de maconha por dia em MS

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em média 178,1 toneladas de drogas foram retiradas de circulação durante os primeiros seis meses de 2019. O número mais expressivo de apreensões é o de maconha, totalizando 174,5 toneladas, isso significa um aumento de 21%, em relação ao resultado de 2018. O balanço apresentado aponta que em média 966 quilos desta droga são apreendidos diariamente.

As ações que resultaram na apreensão dos entorpecentes envolveram, principalmente as equipes Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), do 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

De acordo com o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, tenente-coronel Wagner, as apreensões feitas pela unidade cresceram 22%, ou seja, foram tiradas de circulação mais de 37 toneladas de drogas somente neste semestre. “A PMR tem investido fortemente na presença policial, inteligência, análise criminal e utilizando de toda tecnologia disponível no enfrentamento ao crime, consciente de que ao barrarmos drogas em Mato Grosso do Sul o ciclo criminoso que atinge a todo o país é cortado”, enfatizou o tenente-coronel.

Entre janeiro e junho deste ano, em ações diárias de repressão ao tráfico de drogas em Campo Grande, a Denar apreendeu 624,5 quilos de maconha e 95,4 de cocaína. Além disso, foram registrados 224 boletins de ocorrência, 54 pessoas detidos por posse de drogas, 565 inquéritos instaurados e 178 termos circunstanciados de ocorrência (TCO), para apurar o tráfico de drogas na Capital.

Conforme o delegado titular da Delegacia Especializada, a unidade tem atuado em três frentes, sendo elas a repressão ao narcotráfico, a prevenção ao uso de drogas, com palestras em escolas públicas e privadas e também na destruição de drogas, trazendo um caráter pedagógico aos trabalhos desenvolvidos. “É uma forma de demonstrarmos à sociedade tudo o que produzimos em termos de combate ao crime desde o começo, com o a prisão, passando pela condenação e chegando a ação fim de combate ao narcotráfico que é a destruição daquilo que foi apreendido”, explica Ferrari.

Diretamente ligado à Sejusp, o DOF realiza o policiamento de recobrimento ao longo da faixa de fronteira e, somente nos primeiros meses de 2019, tirou de circulação 55 toneladas de drogas. O comandante do departamento, tenente-coronel Marcos Paulo, destaca que esse resultado se deve as estratégias adotadas pela direção DOF, entre elas está a otimização dos meios que permite a realização de uma análise mais aprofundada em relação ao mapa de criminalidade e às ações integradas das áreas de inteligência das polícias do Estado.

“Os números mostram que o nosso planejamento está produzindo efeitos positivos para a segurança pública. Para se ter uma ideia em todo o ano de 2018 apreendemos 66 toneladas, e somente no primeiro semestre já quase chegamos ao mesmo resultado. Sem contar as apreensões de 77.225 mil pacotes de cigarros, 410 veículos apreendidos e 69 recuperados, além de 180 pessoas presas e 39 foragidos da Justiça capturados”, pontuou o comandante do DOF.

Desde 2014, Mato Grosso do Sul divide com a União o papel de combater o narcotráfico no Estado, que é considerado um “corredor do tráfico” em razão dos 1.517 quilômetros de fronteira com o Paraguai e Bolívia. De lá para cá, as forças policiais estaduais já apreenderam 1.462.407,33 toneladas de drogas, principalmente maconha e cocaína, que tinham como destinos os grandes centros nacionais e internacionais.