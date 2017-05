Governo MS Ponta Porã e Dourados recebem R$ 2,3 milhões através da Agesul "Obras: revitalização do Campo Zé Tabela e implantação do sistema de telemetria em Dourados"

O Governo do Estado por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou nesta terça-feira (30), no Diário Oficial do Estado (DOE), em sua página 40, dois resultados de licitações que totalizam mais R$ 2,3 milhões em investimentos para Mato Grosso do Sul.

O primeiro resultado refere-se a execução de obras de implantação do sistema de telemetria, para ampliação do sistema de abastecimentos de água, no município de Ponta Porã. O valor da obra é de R$ 648,3 mil. Já o segundo resultado beneficia Ivinhema, com pavimentação e drenagem das ruas do Jardim Vitória, a obra será executada por R$ 1,6 milhão.

Também publicado no DOE, o lançamento da licitação para revitalização do Campo Zé Tabela, 1ª etapa, no município de Dourados. O serviço está orçado em R$ 477,5 mil e a tomada de preços acontece no dia 14 de junho, às 9h, na sede da Agesul, na Capital. A reforma já havia sido anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja durante uma de suas visitas ao município. (Com assessoria).