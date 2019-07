BR-163 Ponte na BR-163 passará por obras e deve ficar em pare-e-siga por 2 meses O trecho receberá investimento de R$ 3 milhões na obra

Trecho da BR-163 em ponte sobre o Rio Dourados, passará por obras de manutenção e tráfego irá operar no sistema pare-e-siga por 24h a partir de segunda-feira (22). Serão investidos R$ 3 milhões na obra e a previsão de conclusão é de 2 meses.

Conforme a assessoria da CCR MSVia, as obras preveem demolição parcial da estrutura, reforço do tabuleiro, execução de barreira rígida, além da execução de consoles nos pilares existentes e manutenção para reforçar as vigas.

As equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Concessionária estarão apoiando na sinalização do local. Ainda, serão veiculadas mensagens nos painéis eletrônicos localizados ao longo da rodovia, além da distribuição de folhetos nas praças de pedágio próximas ao local das obras.

Para mais informações é só acessar o site da CCR MSVia, clicando aqui, ou ligar gratuitamente para o Disque CCR MSVia pelo telefone 0800 648 0163.