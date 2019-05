Ponte Preta Ponte Preta demite funcionários para 'reequilibrar contas' Reestruturação é para enxugar folha

A Ponte Preta confirmou nesta sexta-feira a demissão de cerca de 15 funcionários para "reequilibrar as contas", conforme comunicado divulgado através da assessoria de imprensa. O time de Campinas (SP) tenta contornar uma crise financeira. Recentemente, inclusive, fez uma reestruturação no elenco a fim de enxugar a folha salarial.

"Em busca do reequilíbrio das contas do clube, a Ponte Preta promoveu uma readequação do seus quadros de funcionários. Trata-se de uma medida emergencial e que foi planejada, tanto que parte dos funcionários que deixaram os quadros o fizeram por meio de participação em um Programa de Demissão Voluntária (PDV) A diretoria ressalta que a medida foi tomada por uma questão de necessidade e não gostaria de abrir mão das pessoas dispensadas", afirmou o clube, em nota oficial.

Esta foi a segunda adequação na folha salarial do clube na gestão José Armando Abdalla Junior. No ano passado, a Ponte Preta reduziu as contas em 30%. O time ainda liberou o meia Tiago Real e o atacante Thalles - ambos ainda procuram um novo clube. Em contrapartida, tenta vender jogadores importantes para melhorar o caixa, casos do lateral-direito Abner e do goleiro Ivan. Este, inclusive, está com a seleção brasileira olímpica (sub-23).

Ao mesmo tempo que tenta contornar a crise, a Ponte Preta trabalha dentro das quatro linhas para buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Jorginho fechou o treino desta sexta-feira, mas indicou a equipe para o jogo contra o Cuiabá, em Cuiabá, neste sábado, com três volantes: Edson, Camilo e Gerson Magrão, além do meia Rafael Longuine.

"Será a primeira vez que terei uma sequência de três jogos seguidos. Tive oportunidades anteriormente, mas foram jogos pausados. Defender a Ponte Preta é uma grande responsabilidade. Venho trabalhando forte, para quando tiver oportunidade corresponder da melhor maneira possível", disse o goleiro Ygor Vinhas, que é o substituto de Ivan.

O time que deverá começar a partida na Arena Pantanal é: Ygor Vinhas; Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Airton (Reginaldo) e Abner; Edson, Camilo, Gerson Magrão e Rafael Longuine; Marcondele e Roger.