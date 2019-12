Ponte projetada para suportar cheia de córrego caiu após 80 mm de chuva

A ponte que custou R$ 1 milhão aos cofres da União foi projetada com maior altura e largura para suportar a cheia do córrego Umbaracá, no anel viário de Nova Andradina, mas acabou caindo na noite de segunda-feira (dia 16), após a cidade registrar 80 mm (milímetros de chuva), recorde, por analogia, no ranking nacional.

O mesmo índice foi alcançado ontem por Laranjeiras do Sul (Paraná), que teve o maior registro de chuva nas últimas 24 horas no Brasil. O município paranaense tem estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), enquanto o índice pluviométrico em Nova Andradina foi repassado pela Defesa Civil Municipal.

“A ponte foi construída com altura maior e mesmo assim não suportou o volume da água”, afirma o coordenador da Defesa Civil de Nova Andradina, Hernandes Ortiz. No ano de 2015, a ponte caiu e recebeu recursos do Ministério da Integração Nacional para erguer uma nova, com maior altura e largura. A obra foi entregue no ano passado.

Conforme Ortiz, o córrego é pequeno, mas por receber boa parte da canalização da cidade, enche rapidamente. “Ganha volume de água estrondoso em questão de segundos”, afirma.

A Defesa Civil faz nesta terça-feira (dia 17) o levantamento dos estragos para subsidiar decreto de emergência. Além da queda da ponte, houve avanço de processo erosivo em outros pontos da cidade. Apesar do volume de chuva, não houve registro de alagamentos ou desabrigados.