OBRAS Ponte que custou R$ 1 milhão desaba e prefeitura vai decretar estado de emergência Ponte foi construída há pouco mais de 1 ano no interior de MS

Ponte sobre o córrego Umbaraca cedeu na noite de segunda-feira (dia 16) Foto: Marcos Donzel

Entregue em junho do ano passado a ponte sobre o rio Umbaraca, no anel viário de Nova Andradina, que cedeu na noite de ontem, segunda-feira (16) durante a passagem de um caminhão carregado com botijões de oxigênio custou R$ 1 milhão e foi custeada com recursos do governo federal. De acordo com o prefeito José Gilberto Garcia (PR), a administração municipal vai comunicar a empresa do Paraná que executou a obra, após vencer o processo licitatório. A ponte de concreto tinha dez metros. Não houve feridos no incidente. A ponte sobre o córrego Umbaraca também já havia caído em fevereiro de 2015.

“Temos que ver se a queda foi por causa estrutural ou provocada pela erosão. Mas isso depende do laudo. Em todo o caso, estamos notificando a empresa”, disse o prefeito, que não se recordava do nome da responsável pela construção.

Sobre o desmanche total da obra de 10 metros de altura sobre o rio, o prefeito enfatizou que a região sofre um forte processo erosivo, agravado pelo grande volume de chuva no município. “Fundamentalmente, é o excesso de chuva. Ontem choveu o dia todo e tivemos diversos estragos na nossa região”, explicou.

O gestor contou também que o secretário de Infraestrutura chegou a verificar a ponte ontem e não havia problema. “Fomos surpreendidos com a catástrofe”, disse. A prefeitura vai decretar situação de emergência junto ao município;

O anel viário para ligar as rodovias MS-134 (saída para Batayporã) e MS-473 (saída para Taquarussu) também teve parceria do governo do Estado, mas para a execução de 3,2 quilômetros de pavimentação asfáltica. Agora, o trânsito de veículos pesados retornou para a avenida Ivinhema, no perímetro urbano de Nova Andradina, interior de Mato Grosso do Sul.

*Fonte: Campo Grande News.