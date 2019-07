Fran’s Café Ponto de encontro de casais, tradicional franquia de café fecha as portas após 10 anos Empresária usou as redes sociais para se despedir de clientes e amigos

Foram mais de uma década como palco de histórias e passagem de gerações, na Rua Marechal Rondon, até as portas do Fran’s Café abrirem pela última vez, nesta quinta-feira chuvosa (4) em Campo Grande. A tradicional franquia de café se despede da Capital deixando uma legião de clientes que tiveram a vida marcada pelo lugar.

Karoline Grubert, sócia-proprietária da franquia, relembrou com saudades o caminho que ela e o parceiro Diego Portela trilharam até o último dia de funcionamento do Fran’s. Ao todo, foram 10 anos e 7 meses como um dos principais pontos de encontros românticos, de negócios e culturais.

“Quando tínhamos 27 anos, eu e Diego decidimos dar um passo maior em nossas vidas como empresários: compramos uma franquia. Inexperientes, porém com muita garra e força de vontade, trouxemos para Campo Grande, o Fran´s Café, a maior rede de cafeterias do Brasil, naquela época.”

A empresária também lembrou das dificuldades enfrentadas por quem sonha em abrir o próprio negócio. Karol cita o peso do Estado brasileiro e as dificuldades de acesso a financiamentos como gigantes empecilhos para os investidores em potencial.

“Abrimos o Fran´s Café com quase 30 funcionários, funcionando 24h todos os dias, recebendo incontáveis clientes que formavam filas na porta diariamente no primeiro ano,” relembra.

Histórias

Também em sua despedida, a sócia-proprietária cita histórias de pessoas que passaram pelas mesas da cafeteria. Momentos também são resgatados pelos clientes, que fizeram questão de compartilhar com a empresária as lembranças no local.

“Fomos testemunhas de negócios que nasceram das reuniões feitas aqui, dos namoros e casamentos que começaram e terminaram em nossos sofás. Fomos cenário de filmes, fomos o lugar preferido de muitos cãezinhos. Até o nascimento de muitos bebês na Maternidade Cândido Mariano acompanhamos, através da presença dos papais e familiares na cafeteria.”

A tristeza foi o sentimento unânime entre os frequentadores que receberam a notícia.

“Na mesa de vocês já levei, amigos, amores, nunca vou me esquecer do momento ímpar de quando me reuni com um diretor para fechar meu 1° vídeoclipe (saí de lá cheio de alegria). Desenvolvi minha marca na mesa de vocês, estudei, li, sorri, beijei. To com o coração partido… Adorava o local, pra mim era uma válvula de escape da pequena cidade. Queria uma última vez voltar a um desses momentos pra sentir o cheiro do café junto ao ruído da cascatinha, quando ia para ficar só,” desejou um cliente.

Há também quem teve a vida amorosa registrada na cafeteria. Uma das seguidores do perfil oficial revelou que foi pedida em namoro e casamento nas mesas do Fran’s.

“Fui pedida em namoro e em casamento nesse lugar, esse ano na mesma data fomos relembrar esse dia especial. Marcou nossas vidas.”