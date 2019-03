Aldeia Jaguapiru Ponto do Cadastro Único e Bolsa Família é aberto na aldeia Jaguapiru

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio da Central de Cadastro Único e Bolsa Família, abriu na segunda-feira (11), mais um ponto o atendimento para as famílias indígenas, na Aldeia Jaguapiru.

No local serão realizados, tanto o cadastramento quanto o recadastramento do Programa Bolsa Família e de todos os demais benefícios do Cadastro Único.

Os atendimentos ocorrerão na sede da “Tribos Unidas”, em frente da Escola Municipal Tenguatuí Marangatu, por meio de parceria entre a Semas e a liderança indígena, que garantiu a disponibilização do local para atendimento.

Além de permitir maior acesso à comunidade indígena, diminuindo a necessidade de deslocamento da comunidade que busca este tipo de atendimento, a gestão municipal também disponibilizará a presença de um intérprete indígena, por meio de convênio com o Programa Vale Universidade Indígena.

Isto garante o atendimento mais qualificado e humanizado, quebrando a barreira linguística que ocorre durante as entrevistas.

Os atendimentos na aldeia Jaguapiru ocorrerão sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 12 horas.