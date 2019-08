PESQUISA População em MS é de quase 2,8 milhões, 39,9 mil a mais desde 2018 Levantamento do IBGE mostra crescimento de Itaporã

Foto: G1

A população de Mato Grosso do Sul é de quase 2,8 milhões de habitantes, cerca de 2.778.986, segundo levantamento divulgado nessa quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A marca ocupa a 7ª menor posição de crescimento populacional desde 2018. De lá pra cá, apenas novos 39,963 mil habitantes foram contabilizados em MS. Ano passado a população total registrada era de dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil e vinte e três habitantes.

No ranking de crescimento por município, o IBGE revelou que Campo Grande tem agora 895.982 mil habitantes, apenas 10.272 pessoas a mais que em 2018. Em segunda posição aparece Dourados, com 222.949 mil habitantes, seguido por Três Lagoas, com 121.388 mil; Corumbá, com 111.435 mil e Ponta Porã, com 92.526 mil habitantes.

Ainda conforme IBGE, Campo Grande teve Taxa de Crescimento Geométrico de 1,2%, ocupando a posição como a 11ª Capital que mais cresceu. Quem lidera esse ranking é a Boa Vista (RR), seguida por Palmas (TO).

Já se classificado o município que mais cresceu no período de 2018 a 2019, Itaporã lidera, com 4,0% de crescimento geométrico.

Agora quem pontuou negativamente foi Novo Horizonte do Sul, com -3,4% de crescimento. Conforme IBGE, logo atrás de Itaporã, aparece Sidrolândia, que cresceu 2,8%. Nova Alvorada do Sul ocupa o terceiro lugar na lista de municípios que mais cresceram, com 2,7% de Taxa de Crescimento Geométrico.

MENOR POPULAÇÃO

Nesse tópico, Figueirão lidera, o município a 265 quilômetros de Campo Grande, tem apenas 3.051 habitantes.