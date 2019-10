PopulaÃ§Ã£o faz a festa no aniversÃ¡rio de Nova Alvorada do Sul

28 ANOS População faz a festa no aniversário de Nova Alvorada do Sul Cidade do interior de Mato Grosso do Sul comemora aniversário com ações à saúde

Arlei na Caminhada do Outubro Rosa. Foto: Divulgação

Aberta no dia 19 com os torneios abertos de vôlei de praia e futevôlei no Parque Nelson Tereré, a programação pelo 28º aniversário de Nova Alvorada do Sul só terá seu encerramento na próxima quarta-feira, 30, com a Caminhada do Outubro Rosa, uma parceria entre a Prefeitura e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Ao longo destes 12 dias, o prefeito Arlei Barbosa (MDB) e sua equipe procuraram oferecer à população diversos eventos e atividades para conservar o espírito de congraçamento e afirmação popular, mas sem sacrificar as finanças publicas do município que é um dos primeiros no ranking estadual de desenvolvimento.

Além das inaugurações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, anexo à Secretaria de Obras, e da Sala Lilás, na Delegacia de Polícia Civil, as celebrações incluíram os concursos de Miss e Mister Terceira Idade, a ação social com emissão de documentos pessoais (Carteira de Trabalho e RG) e outros serviços de utilidade publica, como as orientações sobre o Programa Bolsa Família, campanhas de saúde e conta a violência e ações de saúde, lazer e cidadania.

Nas celebrações religiosas, a comunidade prestigiou maciçamente a Marcha Para Jesus e a apresentação do cantor gospel Chris Durán, com saída na Praça Darlan Coelho e chegada na Praça Nelson Tereré.

O prefeito de Nova Alvorada do Sul, Arlei Barbosa. Foto: Reprodução

A agenda de shows musicais teve mais atrativos para a diversão dos nova-alvoradenses do sul: a Festa Nordestina, abrilhantada pela Banda Zabumba Morena e os artistas Tony e Carlos do Forró, a dupla Luiz Goiano e Girsel da Viola, o Encontro de Bandas, os pagodeiros do Swing Muleke e o som eletrizante da renomada Banda Lilás.

“Nossa gente tem orgulho da terra em que vive, na qual constrói sua família e planta seus sonhos. Neste município o poder publico anda em sintonia com a vontade da sociedade Por isso estamos acumulando tantos avanços sociais e econômicos, a ponto de sermos reconhecidos oficialmente como referência em desenvolvimento no Estado”, afirma Arlei Barbosa.

CONQUISTAS

A inauguração da primeira Sala Lilás foi um dos itens mais comemorados no 28º aniversário de Nova Alvorada do Sul. Estruturada para funcionar como um espaço acolhedor e exclusivo para crianças, meninas e mulheres vítimas de violência física e sexual, está localizada na Delegacia de Polícia Civil. Nesse ambiente as pessoas atendidas podem aguardar procedimentos como os exames de corpo de delito com maior conforto e privacidade. “É uma extraordinária conquista humana, inclusiva e de afirmação da cidadania”, salientou a primeira-dama Danielle Barbosa.

ESPAÇO PRÓPRIO

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, anexa ao prédio da Secretaria Municipal de Obras, é outra reivindicação imprescindível para a administração melhorar os serviços à população, sobretudo para o segmento produtivo da agroindústria. Arlei Barbosa entregou os certificados da vitrine da Agricultura Familiar a Paulo Roberto (Banco da Terra), produtor de colorífico; Jovaes Dias (Assentamento Pana), de farinha de mandioca; e José Novaes (Bebedouro), de rapadura. A nova sede abriga a Sala da Cidadania e a Divisão de Indústria e Comércio e Serviços.