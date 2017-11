População pede ajuda de Coronel David para diminuir assaltos no Parque Lageado O parlamentar também cobrou ronda ostensiva e mais policiamento em outros bairros como Los Angeles e Ramez Tebet

O deputado estadual Coronel David (PSC) durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa fez diversas indicações para melhorar o policiamento e a ronda ostensiva em bairros considerados perigosos e com altos índices de assaltos na Capital. O pedido vem dos moradores e comerciantes da região, que reclamam da onda de assaltos nos últimos meses no bairro.



As indicações foram encaminhadas ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa e ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta para que fosse intensificada a segurança e o patrulhamento policial nos bairros Jardim Los Angeles, Monte Castelo, Lageado e ao bairro Residencial Ramez Tebet em Campo Grande.



“Como membro da segurança pública e atuando como parlamentar na Assembleia Legislativa sinto o dever de buscar o apoio do poder público e das forças de segurança para garantir que a população se sinta mais segura contra a ação dos marginais que perturbam a nossa sociedade todos os dias”, destacou Coronel David.