População poderá descartar resíduos eletrônicos nos jogos radiais urbanos

Os Jogos Radicais Urbanos ganharam a cidade, e muitas novidades farão parte da 3ª edição da competição. Novos locais, novos percursos, e novas datas, mas mantendo a beleza da natureza de Campo Grande. Com a ampliação do cenário das provas, os atletas poderão conhecer novos pontos turísticos da cidade morena, como a Lagoa Itatiaia, o Parque Ecológico do Sóter e a Praça do Papa.

As novidades não param por aí. No dia 17 de agosto, haverá Coleta de Resíduos Eletrônicos na Lagoa Itatiaia durante os Jogos. Esta ação tem por finalidade conscientizar a população, bem como atender a uma demanda reprimida. Muitas pessoas têm equipamentos guardados, ocupando espaço em suas casas e não sabem como descartá-los.

O cidadão pode trazer os resíduos a partir das 9h até às 17h. Serão coletados: computadores e monitores, estabilizadores, placas eletrônicas, No Breaks, cabos de força e de dados, telefones celulares, aparelhos de som, de DVD, de VHS e ventiladores. Não serão coletados: pilhas, lâmpadas, toner e cartuchos de impressoras.

Não é a primeira vez que a prefeitura contribui em ações de descartes de eletrônicos. Em fevereiro, a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC) apoiou evento de mesmo cunho, em que foram recolhidas aproximadamente 15 toneladas de resíduos em dois dias.

A expectativa é que sejam coletadas cerca de 7 toneladas durante o evento. Os resíduos serão recolhidos por uma instituição especializada de reciclagem, na qual fará a separação os itens, bem como o descarte correto dos inservíveis.

Haverá novas coletas de resíduos em outubro, na Incubadora Tecnológica Francisco Giordano Neto – Região Prosa. Estas ações fazem parte do projeto itinerante de coletas de resíduos, cujo objetivo é incentivar a população a descartar corretamente equipamentos eletrônicos.

Serviço

Local: Lagoa Itatiaia – Bairro Tiradentes

Hora: 09h – 17h

Itens Coletáveis:

Computadores e monitores;

Estabilizadores;

Placas eletrônicas;

No Breaks;

Cabos de força e de dados;

Telefones celulares;

Aparelhos de som, de DVD, de VHS;



Itens Não Coletáveis: