Polícia Populares encontram homem esfaqueado no meio da rua Vítima foi encaminhada para hospital

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Em Coxim populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na noite deste domingo (13), após encontrarem um homem um homem esfaqueado no meio da rua.

De acordo com testemunhas a vítima foi encontrada toda ensanguentada, ele tinha um ferimento de faca no braço. O homem foi socorrido e encaminhado para o hospital de Coxim.

A polícia realizou rondas para tentar localizar os suspeito, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.