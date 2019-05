TRANSPORTE Por atrasos e mal serviço Consórcio Guaicurus é autuado em R$ 100 mil Fiscais verificaram até mesmo que em alguns casos não eram passados valores corretos aos usuários

Foto: Tero Queiroz

A empresa responsável pelo transporte coletivo urbano de Campo Grande, Consórcio Guaicurus, foi autuado pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), após verificados inúmeros atrasos nas linhas e até falta de informação por parte de funcionários. A empresa pode ser multada em R$ 100 mil, existe um prazo para apresentação de defesa.

O superintendente do Procon, Marcelo Salomão, disse em entrevista à Rádio Mega 94, que foram recebidas várias denúncias de usuários do transporte público, relatando ineficiência do serviço, o que levou o órgão a realizar perícia sobre as denúncias, quando foi percebido que as denúncias eram verdadeiras.

A operação para verificação, foi realizada por fiscais, que utilizaram o transporte coletivo na região central e em bairros, em todos os casos foram notados atrasos em horários, além disso, foram percebidos, casos de funcionários da empresa não saberem informar ao usuário, sobre valores no caso de substituição de cartões, telefone (0800) que não funciona, falta de informação sobre os horários de passagem do coletivo, o que desrespeita diretamente a Lei Federal 12.587/2012, apoiada na Política Nacional de Mobilidade urbana, onde as informações devem ser claras ao consumidor.

Ainda segundo Salomão, a autuação é a primeira etapa e, caso as irregularidades não sejam resolvidas, empresa pode sofrer outras sanções. “Nós vamos dar todo o prazo para a defesa, para o princípio do contraditório. Após a manifestação da empresa, o processo vai para julgamento e ela pode ser multada de R$ 5 mil a R$ 100 mil tendo em vista este ser primeiro auto de infração”, explicou Salomão.

O site MS Notícias entrou em contato com o Consórcio Guaicurus para saber o posicionamento da empresa e qual a defesa para as irregularidades encontradas, a empresa apenas informou que não irá se manifestar sobre o caso.