Castração Por causa de feriado, CCZ abrirá castração online somente dia 24 Serviço começa todo dia 20 de cada mês; feriado de Corpus Christi adiará agendamento de junho para dia 24

Desde o mês passado o serviço de castração de felinos do Centro de Controle de Zoonoses é feito de forma online. Para evitar a fila quilométrica que se formava todo mês em frente a sede do CCZ, na Avenida Senador Filinto Müller, sistema recebe todo dia 20 de cada mês, cadastro de quem deseja castrar gatos. Excepcionalmente no mês de junho, o sistema abrirá apenas no dia 24.

O motivo do adiamento é o feriado religioso de Corpus Christi, comemorado na quinta-feira (20). Na sexta-feira seguinte, a instituição decretou ponto facultativo e retornará as atividades, incluindo a castração, no próximo dia útil, segunda-feira (24).

As primeiras vagas são disponibilizadas a partir das 8h. No mês de maio foram ofertadas 420 vagas para a população e 181 para ONGs de resgate cadastradas. Todas as vagas foram preenchidas em menos de 20 minutos.

Quem deseja realizar o cadastro deve preencher os dados de endereço, e-mail e número do documento de identificação pessoal. Para os animais, as informações necessárias são de idade, peso e sexo. Podem realizar a cirurgia apenas os felinos maiores de seis meses de idade e que pesem mais de dois quilos.

Os agendamentos são feitos pelo site do CCZ. Clique aqui para realizar o cadastro.