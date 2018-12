Aquidauana Por causa de raio, bairro de Aquidauana está há 48 horas sem água Raio atingiu o transformador de captação da Sanesul no sábado

Moradores do bairro Nova Aquidauana estão sem água desde sábado (15) e só devem ter o abastecimento 100% restabelecido na noite desta segunda-feira (17), conforme informações da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul). A cidade de Aquidauana ficou totalmente sem água de sábado até a noite de ontem por conta de um raio que atingiu o transformador de captação da empresa.

Segundo a assessoria de imprensa da Sanesul, ontem cerca de 80% a 90% da cidade já está com o abastecimento normalizado. Com o incidente um comunicado foi enviado pela empresa e a recomendação foi para a população economizar no consumo de água a fim de manter a quantidade existente nos reservatórios e caixas d’água das residências e estabelecimentos comerciais.

De acordo com a Sanesul, a demora para retomar o serviço se deve à substituição do equipamento danificado por um novo, que foi lavada de Campo Grande. Com relação ao bairro Nova Aquidauana, a empresa explicou que fica na região mais alta da cidade e por isso demora o restabelecimento total.