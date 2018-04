Dia do Trabalhador Por conta de feriado, prefeitura antecipa salário de servidores "O salário estará na conta dos servidores esta semana"

Em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em todo o País na próxima terça-feira (1º de maio), a Prefeitura de Campo Grande vai antecipar o salário, referente ao mês de abril, dos servidores públicos municipais.

Nesta sexta-feira, 27 de abril, o salário será depositado na conta e os trabalhadores poderão sacar o valor no sábado (28), quando o dinheiro estará disponível para quem tem conta no Banco Bradesco.

Para aqueles quem têm portabilidade bancária, o valor referente ao salário de abril estará disponível na segunda-feira (30 de abril).

A folha salarial contempla aproximadamente 24 mil servidores, entre os ativos, aposentados e pensionistas.

A administração municipal está quitando a folha de pagamento antes do vencimento do prazo, que é no 5º dia útil, que neste mês de maio cairá no próximo dia 8.