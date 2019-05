TRÂNSITO Por falta de sinalização, carros colidem e um capota no Jardim Imá Ninguém ficou ferido

Foto: Bruno Henrique/Correio do Estado

Capotamento na manhã desta quarta-feira (29) deixou motoristas e moradores assustados, por volta das 6h no cruzamento das ruas Curitiba com a Aracaju, no Jardim Imá, em Campo Grande. Mesmo com o acidente, ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, a colisão entre o veículo Gol e um Nissan Livina aconteceu após a falta de comunicação dos motoristas no cruzamento que não possui sinalização. O veículo Livina, conduzido por militar do exército, de 39 anos, capotou várias vezes e parou com as rodas viradas para cima. Motorista do Gol, uma mulher de 41 anos estava com a mãe e o filho adolescente dentro do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, mas apesar do transtorno não houve vítimas. O cruzamento ficou parcialmente interditado até a retirada do veículo.

*Colaborou Bruno Henrique