Tecnologia digital Por que a tecnologia digital na educação melhora o desempenho dos seus alunos?

Profissionais de educação em todo o mundo estão dirigindo esforços para descobrir e experimentar novas formas de ensinar que se aproximem da realidade das novas gerações. Nos ambientes de aprendizagem modernos, já é comum encontrar professores e alunos fazendo uso de diversos recursos tecnológicos, como livro digital, portal online, aplicativos para tablets e smartphones etc.

Pode-se dizer que, especialmente entre as escolas privadas, dificilmente veremos uma sala de aula totalmente desconectada, em que o ensino permaneça baseado unicamente em leituras e aulas expositivas. No entanto, que efeito isso tem produzido no comportamento e nos resultados dos alunos?

Listamos 7 motivos por que o uso da tecnologia digital em sala de aula pode melhorar o desempenho dos seus alunos. Alguns deles são mais óbvios, como a capacidade de captar a atenção dos estudantes; outros, nem tanto. Vamos lá?

1. A tecnologia digital desperta maior interesse e prende a atenção dos alunos.

O uso da tecnologia digital na educação contribui enormemente para o engajamento dos estudantes na dinâmica de aula. A mente humana é apaixonada por novidades. Por isso, é importante variar a rotina de estudos, fazer pequenas mudanças no local e, especialmente, experimentar diferentes ferramentas e recursos tecnológicos. Quando se buscam novas formas de ensinar e aprender, coloca-se uma aura de novidade sobre a rotina de estudos, tornando-a mais interessante e prazerosa. Consequentemente, crescem a atenção e o interesse dos alunos pelo assunto em pauta.

2. A tecnologia digital auxilia na percepção e na resolução de problemas reais.

Grande parte dos artigos e discussões recentes na área da educação (inclusive a recém-aprovada Base Nacional Comum Curricular) diz que é preciso aproximar o conteúdo estudado da realidade dos alunos. Experimente dar um sentido mais prático à sua disciplina, seja por meio da contextualização da informação (aplicação em situações reais, apresentação de casos locais) ou dos meios utilizados para transmiti-la (tecnologias digitais, canais frequentemente utilizados pelas novas gerações). Isso auxilia não apenas na compreensão do conteúdo, mas também na visualização e na resolução de problemas reais que se apresentam no dia a dia do estudante.

3. A tecnologia digital insere os jovens no debate social e contribui para a formação do senso crítico.

Uma das principais vantagens da aplicação da tecnologia digital na educação é a possibilidade de acessar informações atualizadas, em tempo real. Não é mais preciso aguardar pela atualização do livro didático impresso para ter acesso a temas contemporâneos, questões recentes de vestibulares, dados atualizados e debates sociais relevantes. Trabalhar com informações hiperatualizadas contribui para inserir o estudante no debate social e desenvolver seu senso crítico e de argumentação, preparando-o simultaneamente para os desafios da vida social e acadêmica.

4. A tecnologia digital trabalha a responsabilidade na utilização da internet e dos recursos digitais.

A tecnologia digital está presente na vida das novas gerações desde muito cedo. É extremamente comum ver crianças em idade pré-escolar utilizando tablets e smartphones, por exemplo. A inserção da tecnologia no ambiente escolar ajuda a estabelecer regras de convivência e segurança nos ambientes virtuais. Também é uma boa oportunidade para trabalhar a responsabilidade no manuseio e na conservação dos equipamentos digitais.

5. A tecnologia digital contribui para democratizar o acesso ao ensino.

Hoje existem diversas ferramentas e metodologias desenvolvidas com o objetivo de ajudar os profissionais da educação a promover a democratização do acesso ao ensino e a trabalhar a favor de uma educação mais inclusiva. O uso da tecnologia digital em sala de aula (na forma de recursos sonoros, visuais e de escrita, por exemplo) pode dar mais autonomia aos estudantes portadores de deficiência, transtornos ou problemas de aprendizagem, ajudando-os a superar limitações e a desenvolver ao máximo seu potencial.

6. A tecnologia digital oferece feedback imediato e constante a professores, alunos e responsáveis.

Nas escolas que utilizam um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), transferir as tarefas e avaliações para o meio digital é uma maneira de gerar dados de desempenho imediatos para professores, alunos e responsáveis. Dessa maneira, o aluno pode corrigir equívocos enquanto o conteúdo continua “fresco” na memória, em vez de descobrir dias depois (ou apenas no final do bimestre) que, durante todo o tempo, seu desempenho esteve abaixo do esperado. Além disso, professores e responsáveis acompanham de perto a evolução de cada estudante, intervindo e direcionando os estudos conforme necessário.

7. A tecnologia digital permite traçar um plano de ensino adequado a cada aluno.

A tecnologia digital permite gerar uma grande quantidade de dados educacionais. É possível identificar temas e conceitos nos quais os estudantes apresentam maior facilidade ou dificuldade de compreensão, bem como verificar o desempenho da turma e de cada aluno, individualmente. A análise desses dados dá autonomia para que professores, pais e alunos tracem um plano de ensino personalizado, mais adequado a cada turma e estudante. Também possibilita que o próprio aluno, nas etapas mais avançadas da educação básica, direcione seu aprendizado para suas áreas de interesse e da formação que pretende seguir.

Sempre deve ficar claro que a tecnologia digital não é uma solução milagrosa para melhorar o desempenho dos alunos. A tecnologia não é o fim, mas o meio pelo qual o professor e os profissionais da educação desenvolverão suas práticas pedagógicas, definindo as ferramentas e soluções que são mais relevantes para a realidade de cada escola, turma e estudante, bem como a melhor maneira de utilizá-las no processo de ensino-aprendizagem.