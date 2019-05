Raio Porteiro da Santa Casa é atingido por raio durante chuva em Campo Grande Vítima está em observação e realiza exames na unidade

O porteiro do hospital Santa Casa de Campo Grande foi atingido por um raio durante a chuva da tarde desta sexta-feira (3). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade.

O homem não teria sofrido nenhum tipo de queimadura, está em observação médica e vai passar por exames, como eletrocardiograma e outros laboratoriais. O nome e idade da vítima não foram divulgados.

Funcionários do hospital relatam que perceberam o momento em que caiu o raio, quando as janelas do prédio tremeram e houve um barulho alto. A chuva continua a cair com força na Capital, mas até o momento nenhuma outra ocorrência com vítimas e prejuízos foi registrada.