Mountain bike Porto Seguro vai sediar em outubro maior evento de mountain bike das Américas

Porto Seguro vai sediar entre os dias 20 e 26 de outubro, pelo quarto ano consecutivo, a maior ultramaratona de mountain bike das Américas, a Brasil Ride. Além de ser um forte desafio para os participantes do mundo inteiro., o evento esportivo ajuda a movimentar toda a rede turística da cidade, além aumentar a venda de pacotes para Porto Seguro.

Durante sete dias, eles têm pela frente cerca de 600 km e quase 11.000 m de altimetria acumulada, entre trilhas e estradas de terra que ligam Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, a Guaratinga, na Vila Brasil Ride. No sábado (26/09), no último dia da competição, mais 1.500 ciclistas de todo o país juntam-se às estrelas do mountain bike internacional para a disputa da Maratona dos Descobrimentos. Uma oportunidade única de pedalar e ver de perto os melhores mountain bikers do mundo.

Porto Seguro é um dos destinos no Brasil com maior procura por pacote all inclusive durante todos os meses do ano. Além das praias de Porto Seguro, a cidade tem opções belos atrativos em Trancoso, Arraial d’Ajuda e Caraiva. Além dos voos regulares da Azul, Gol e LATAM, Porto Seguro recebe na alta temporada fretamentos de vários destinos da América do Sul, principalmente da Argentina.