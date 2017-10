ENSINO SUPERIOR Pós-graduação em Educação divulga edital com 39 vagas em cursos de mestrado e doutorado

Foto: Ilustração

A Pró-Reitora de Ensino de Pós-graduação e Pesquisa (Propp) publicou edital abrindo inscrições visando à seleção de candidatos para o Programa de Pós-Graduação em Educação. A área de concentração do Programa é “História, Políticas e Gestão da Educação”. Ao todo, serão 39 vagas em disputa, sendo 27 em nível de Mestrado, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2018, e 12 vagas em nível de Doutorado, com ingresso previsto para o segundo semestre letivo de 2018. No mínimo, 20% do total de vagas serão reservadas para cotistas.

As vagas disponíveis estão divididas entre três linhas de pesquisa: História da Educação, Memória e Sociedade; Políticas e Gestão da Educação; e Educação e Diversidade. As inscrições já podem ser feitas pelo endereço virtual www.ufgs.edu.br/posgraduacao e ficarão abertas até o dia 06 de novembro.

A relação das inscrições de mestrado homologadas será divulgada até o dia 10 de novembro, no endereço http://portal.ufgd.edu.br/posgraduacao/mestrado-doutorado-educacao/editais-selecao e nos murais da Faculdade de Educação da UFGD. A relação das inscrições de doutorado homologadas será divulgada até o dia 29 de janeiro de 2018 nos mesmos locais.

Mais informações poderão ser obtidas na Faculdade de Educação, pelo telefone (67) 3410-2120, no período entre 13h30 às 16h30, ou pelos e-mails spgfaed@ufgd.edu.br e ppgedu@ufgd.edu.br. Para saber mais detalhes e a lista de documentos requisitados, acesse a íntegra do edital https://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado-educacao/editais-selecao