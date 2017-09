Pós-graduação: novo curso de Jornalismo Digital está com inscrições abertas

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Especialização

Jornalismo Digital é o novo curso do Programa de Pós Graduação Latu Sensu Presencial da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e está com as inscrições abertas que podem se realizadas pelo site, basta clicar aqui.

A especialização possui a carga horária de 360 horas, e é direcionada a graduados em jornalismo e demais áreas da comunicação. Tem como intuito promover o aprimoramento e reflexão a respeito de técnicas, teorias e práticas do jornalismo digital.

Professora Me. Cristina Ramos da Silva Ribeiro coordena a especialização e apresenta na grade disciplinas como: Evolução do telejornalismo online, Texto no jornalismo digital e Métrica em ciberjornalismo. Ao todo são 30 vagas disponíveis.

Para fazer o curso é necessário apresentar os seguintes documentos: uma foto 3X4, cópia do comprovante de residência, cópia do CPF, cópia do RG, cópia autenticada do diploma de graduação, declaração de conclusão de curso, certidão de casamento (caso a alteração do nome não constar no documento pessoal), e curriculum vitae.

As aulas serão realizadas na UCDB Centro — Rua Barão do Rio Branco, 1811, quinzenalmente, nas sextas-feiras das 19h às 22h20 e nos sábados das 7h às 13h20. Mais informações a respeito deste ou de outros cursos de Pós Graduação podem ser obtidas pelo número (67) 3312-3900.