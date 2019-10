Clima Possibilidade chuvas isoladas O dia amanheceu com céu aberto em todo o estado

Dia amanheceu sem muitas núvens no céu Foto: Laureano Secundo

Em Campo Grande A segunda-feira (21), a previsão é de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas a qualquer hora do dia o dia amanheceu com céu claro. A temperatura máxima não passará dos 27°C.

Conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o dia será de chuva em Mato Grosso do Sul, Ontem (20), o órgão emitiu alerta de temporal para todas as regiões do Estado.