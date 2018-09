Tempo Possibilidade de chuva para MS; temperaturas podem chegar a 41ºC

Foto: Edemir Rodrigues

Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada a partir da tarde nas regiões Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Tempo firme nas demais áreas.

A umidade relativa do ar varia de 65% a 15%. As temperaturas oscilam entre 17ºC e 41ºC com vento fraco a moderado com rajadas. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS). Confira o mapa: