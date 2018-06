Tempo Possibilidade de chuva rápida e isolada nas regiões Sul e Sudoeste do Estado

Foto: Chico Ribeiro

Massa de ar seco segue predominando em grande parte de Mato Grosso do Sul deixando tempo aberto em todas as áreas. O dia segue parcialmente nublado com possibilidade de chuva rápida e isolada apenas nas regiões Sul e Sudoeste.

A umidade relativa do ar varia de 85% a 25% e as temperaturas registram elevação de 16ºC a 34ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).