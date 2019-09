Combustíveis Posto de combustíveis é interditado por desrespeitar questões ambientais Estabelecimento é conhecido por vender gasolina mais barata

Um posto de combustíveis foi interditado nesta segunda-feira (23) em Dourados, a 225 km da Capital.

De acordo com informações repassadas pela PM (Polícia Militar) à reportagem do Jornal Midiamax, o lava rápido do estabelecimento que fica na Rua Bela Vista, Jardim Água Boa, estaria infringindo a legislação ambiental municipal, descumprindo normas e desrespeitando prazos para regularização. Ainda conforme apurado pela equipe de reportagem, o posto já havia sido notificado sobre o ocorrido, mas continuou desrespeitando o meio ambiente.

Até o momento o proprietário do posto de combustíveis, que possui outras unidades em Dourados, não se posicionou sobre a interdição.