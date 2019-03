Pouca chuva, tempo ameno de manhÃ£ e tardes quentes em MS, prevÃª Inmet

Inmet Pouca chuva, tempo ameno de manhã e tardes quentes em MS, prevê Inmet Em Campo Grande, termômetros variam de 17ºC e 30ºC na sexta-feira e sábado

Se a quinta-feira (dia 21), primeiro dia de outono foi de tempo ameno, na sexta-feira e sábado os termômetros voltam a subir um pouco. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as máximas nos dois dias podem chegar a 31ºC e 33ºC em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

O dia, no entanto, começa com tempo mais fresco, característico da estação. Segundo a previsão, a mínima é de 17ºC. Em Campo Grande, a temperatura ficará entre 17ºC e 28ºC e no sábado varia de 18ºC e 30ºC.

Também estão previstas pancadas de chuva, especialmente nas regiões norte e nordeste do Estado, que compreendem as cidades de Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, Pedro Gomes, entre outros. Na Capital, o céu fica parcialmente nublada, mas não deve chover nos próximos dois dias.

Hoje, a previsão indica chuva ainda volumosa. Na foto acima, o Centro de Campo Grande está com nuvens carregadas, anunciando mais água.