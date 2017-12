Praça da Bolívia realiza último domingo cultural do ano Para fechar mais um ciclo do projeto multicultural, Praça da Bolívia recebe público com atrações especiais

No próximo domingo, 10/12, a Praça da Bolívia recebe a última edição do ano com apresentações musicais, espetáculos teatrais, artesanato e a famosa saltenha para os que adoram a gastronomia boliviana. A ação multicultural começa às 9h e terá atrações para o público até às 14h.

A entrada é gratuita e nesta edição, o evento conta com a banda sul-mato-grossense Kzulo do movimento consciência urbana, Grupo Masis Brasil, com repertório que explora os ritmos fronteiriços, músicas caribenhas, andinas e regionais, Circo do Mato com peças teatrais e o músico Alexandre Kenji com suas canções autorais.

Além disso, o tradicional grupo T’ikay com as danças originárias da cultura dos Ava Guarani (Rosita Pochi) e da cultura dos povos indígenas do sudeste e oriente boliviano (Tobas).

A Praça fica localizada no bairro Santa Fé.