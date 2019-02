Lixo eletrônico Praça das Araras terá ponto de coleta de lixo eletrônico até sexta (22) Prefeitura quer conscientizar população do descarte consciente

Nesta quinta-feira e sexta-feira (22), das 9h às 16h, a Praça das Araras localizada no bairro Amambaí, sediará o evento de coleta de lixo eletrônico, realizado pela Associação dos Recicladores de Resíduos Eletrônicos de MS (Recic.LE).

A população poderá levar ao local, todos equipamentos eletrônicos que deseja descartar, desde aparelhos de rádio e DVD's até geladeiras e televisões. A iniciativa tem o apoio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), que está realizando um projeto com o conceito de 'Praça Inteligente', a fim de atender os interesses da população que reside na região.

O responsável pela Recicle, Edilson Paulon, conta que a associação está em funcionamento há seis meses na Capital, por verificar que anteriormente não existia uma empresa que realizasse esse tipo de coleta.

"Nós estamos apoiando o projeto da Prefeitura de Campo Grande e apresentando nosso modo de trabalho em um ponto de coleta. Nosso interesse é contribuir com a destinação correta dos resíduos sólidos e futuramente instalar um ponto fixo de recebimento desses itens', argumenta.

PRAÇA INTELIGENTE

O diretor de Inovação da Agetec, Claudio Ramos, explica que a ideia é desenvolver na praça das Araras, um projeto piloto, com o conceito de Praça Inteligente. Nele, é realizada uma revitalização do local, preservando as características de infraestrutura, porém, implementando tecnologia, por meio de internet livre, projetos sustentáveis, totens de serviços públicos, entre outras melhorias. O formato da praça já é desenvolvido em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, no entanto, no Brasil, foram identificadas apenas nos estados de São Paulo e Paraná.

"Estamos na etapa de diagnosticar as prioridades da população, empresas e visitantes. A partir da compilação dos dados desenvolveremos o projeto e contamos com apoio de outras secretarias municipais como Sectur e Planurb. Na fase da revitalização convidaremos a iniciativa privada a ser parceira desse novo modelo de espaço público", argumenta Ramos.

O representante da Agetec prevê que até o final do ano o projeto seja concluído para que então possa ser executado e explica porque escolheram a Praça das Araras. "Quando este local foi construído ainda não existia a Orla Morena e por isso, foi construída uma quadra poliesportiva. No entanto, a chegada da praça linear atraiu os moradores que deixaram de frequentar o local, que é um dos cartões postais da cidade. Nosso intuito é ouvir a comunidade, a fim de oferecer uma melhor finalidade para o espaço público", conclui.

SERVIÇO

Interessados em descartar lixo eletrônico podem ir até a Praça das Araras, localizada na confluência da Rua Dom Aquino com a Praça Cuiabá, no bairro Amambaí. Horário de funcionamento: 9h às 16h, nos dias 21 e 22 de fevereiro.