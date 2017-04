Saúde Prazo de credenciamento para análise de projetos arquitetônicos termina quinta-feira

Termina nesta quinta-feira (6), o prazo para o credenciamento de pessoa física e jurídica para a prestação de serviço de avaliação, análise e aprovação de projetos de arquitetura e complementares na área de saúde. O objetivo é contar com um corpo técnico no acompanhamento dos próximos projetos à cargo da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Podem participar do credenciamento: arquiteto ou engenheiro, engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro mecânico, arquiteto, engenheiro clínico ou biomédico.

Para habilitar-se ao credenciamento, o candidato pode acessá-lo através do link com o preenchimento do formulário de Requerimento para Credenciamento e declarar conhecer os termos do edital e de compromisso que integram o formulário. A análise dos documentos dos candidatos será no dia 7 de abril às 9h. O edital, adendos e demais avisos, encontram-se disponíveis aos interessados gratuitamente neste site.