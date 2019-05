Inscrições Prazo de inscrições para prova de 5 km em Campo Grande termina amanhã Largada está marcada para as 8h em frente à Superintendência da Caixa Econômica, na Avenida Mato Grosso, 5.500

Termina nesta quinta-feira (30) o prazo de inscrições para a Corrida Fenae do Pessoal da Caixa 2019. A prova de 5 km será realizada no domingo, em Campo Grande.

A largada está marcada para as 8h em frente à Superintendência da Caixa Econômica, na Avenida Mato Grosso, 5.500.

As inscrições custam R$ 40 e podem ser feitas no Kmais Clube ou Lunia Farmácia de Manipulação. Doadores de sangue e medula óssea, e idosos têm desconto. Bancários da Caixa filiados a Apcef-MS (Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal) e dependentes não pagam taxa de inscrição.

Os kits da prova serão entregues no sábado, das 9h às 14h, na Lunia Farmácia de Manipulação (Rua Antônio Maria Coelho, 2.016, Centro). Os competidores vão ganhar camiseta, chip e numeração. A prova é realizada pela Apcef-MS.