Prazo inscrição de processo seletivo para professor se encerra na 6ª

Os candidatos interessados nas vagas de professores temporários e de cadastro reserva da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) podem ser inscrever até a próxima sexta-feira (1º) no processo seletivo. As vagas são para os campus de Campo Grande, Jardim e Paranaíba.

Em Campo Grande, as vagas são para as áreas de Administração ou Ciências Econômicas, Ensino de Geografia e Geografia e suas Tecnologias.

Na cidade de Jardim, as oportunidades são para professores de Ciências Sociais. Para concorrer a vaga o candidato deve ter licenciatura em Ciências Sociais com pós-graduação stricto sensu em Ciências Sociais ou Sociologia ou Antropologia ou Ciência Política ou Filosofia ou História.

No campus de Paranaíba, estão sendo ofertadas vagas para Literatura e Língua Portuguesa e Linguística. A exigência para Literatura é Graduação em Letras e pós-graduação stricto sensu em Letras ou estudos Literários ou Teoria Literária ou Literatura Comparada. Já para outra disciplina é graduação em Letras e pós-graduação stricto sensu Letras ou Linguística ou Estudos da Linguagem.

O processo seletivo dos docentes será dividido em prova didática e prova de títulos.

Mais informações sobre inscrições e documentos exigidos pelo edital.