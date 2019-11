Biometria Prazo para biometria em município de MS termina na próxima segunda Segundo TRE-MS, três mil eleitores ainda não compareceram ao cartório eleitoral

Termina na próxima segunda-feira (11) o prazo para eleitores de Bataguassu comparecerem ao cartório eleitoral para o cadastramento biométrico obrigatório.

Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), cerca de três mil eleitores ainda precisam se apresentar, sob o risco de terem o título de eleitor cancelado. Dos 18.160 eleitores do município, 82,72% já regularizaram a situação eleitoral e estão aptos a votarem no próximo ano.

Quem ainda não compareceu, deve procurar o cartório situado na Rua Odorilho Ferreira, n.º 135, Centro, no horário das 8h às 14h, levando documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor.

Aqueles que não comparecerem dentro do prazo e tiverem os títulos cancelados ficam impossibilitados de tirar passaporte, podem ter restrições na declaração de imposto de renda e em uma série de outras movimentações, como obtenção de empréstimos bancários e renovação de matrículas escolares.