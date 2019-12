Plantio de soja Prazo para cadastro da área de plantio de soja é um dos destaques do MS no Campo

O MS no Campo desta semana destaca entre outros assuntos o prazo para registro das áreas onde os produtores de Mato Grosso do Sul farão o cultivo da soja na safra 2019/2020. Dia 10 de janeiro é o último dia para o registro, que é obrigatório, e deve ser realizado exclusivamente pela internet.

O programa também traz os detalhes sobre o leilão de privatização da MS-306. A via, que é um importante corredor de integração entre municípios, e até entre MS e outros Estados, funciona como via de escoamento das produções de açúcar, álcool, algodão, soja e milho.

Com a privatização a expectativa do governador Reinaldo Azambuja é de obras e melhorias que proporcionarão mais conforto, segurança e economia para os usuários.

Nesta edição de número 121 do MS no Campo, também é destaque a MP da Regularização Fundiária, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, e que promete simplificar e modernizar os processos de regularização. Para a ministra Tereza Cristina, a medida é a maior política social do País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes, edição de Fernando Blank e reportagens de Bruno Chaves, Karla Tatiane e Paulo Yafusso. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro.