Agronegócios Prazo para cadastro da soja encerra-se na próxima semana

Pré-requisito para a implementação das medidas de Defesa Sanitária Vegetal no Estado, o cadastro da área do grão da safra 2016/2017, pelo produtores de soja de Mato Grosso do Sul, encerra-se no próximo dai 10 de janeiro. Conforme a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), quem não efetuar o cadastro está sujeito ao pagamento de multa.

Segundo o engenheiro agrônomo e fiscal agropecuário da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, Filipe Portocarrero Petelinkar, a obrigatoriedade é prevista na Lei nº 3.333 e regulamentada pelo decreto nº 12.657, que prevê o vazio sanitário da soja e as medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática.

Dados da agência apontam que até agora, apenas 68,25% da área de 2.521.000,00 hectares – estimada pela Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja) – foi registrada até o momento. O procedimento é anual e deve ser realizado todos os anos após o encerramento do período do vazio sanitário (1/9) até o dia 10/1 (próxima terça-feira).

Atualmente o Estado ocupa a 5ª posição no ranking nacional de produção de soja em grão e o 6º lugar em exportação, com participação de 7,6% na produção brasileira de soja em 2016. De acordo com Filipe Portocarrero, a falta de conhecimento sobre a importância deste trabalho tem feito alguns produtores deixarem de repassar suas informações.“A medida é protetiva. Precisamos saber quais propriedades estão plantando soja para monitorar e evitar grandes problemas com a sanidade vegetal”, frisa.

O cadastro é realizado exclusivamente pela internet e pode ser efetuado aqui. (Com Assessoria)