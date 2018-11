ENSINO Prazo para estudantes que querem fazer o Ensino Médio e Curso Técnico termina hoje São 1,3 mil vagas para cursos em dez cidades do Estado

Estudantes que desejam cursar o ensino médio integrado a um curso técnico, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), tem até hoje (5) para fazer as inscrições no Exame de Seleção 2019, na Página do Candidato.

São 1,3 mil vagas nas cidades de Aquidauana (160 vagas), Campo Grande (120), Corumbá (80), Coxim (160), Dourados (120), Jardim (70), Naviraí (160), Nova Andradina (160), Ponta Porã (160) e Três Lagoas (160) para os cursos de Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Para participar da seleção, o estudante deve ter o ensino fundamental completo até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro, além de ser maior de 14 anos e ter CPF e RG em seu nome.

INSCRIÇÕES

Na Página do Candidato, o primeiro passo é fazer o cadastro. Quem já é cadastrado no sistema não precisa preencher os dados novamente. Depois, é só fazer a inscrição, escolhendo uma das opções de campus, curso e turno oferecidos.

Em seguida, o candidato deve imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 25,00, em qualquer agência do Banco do Brasil. O prazo para pagar a taxa é quinta-feira (8).

Só não precisam pagar a taxa de inscrição aqueles candidatos que tiveram o pedido de isenção deferido. O resultado final, com a lista dos pedidos deferidos e indeferidos, está publicado na Central de Seleção.

Metade das vagas oferecidas é reservada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino fundamental na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência. A opção de beneficiário de ação afirmativa (cotista) deverá ser informada no ato da inscrição.

PROVA

A prova será aplicada no dia 25 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS tem campus. Os candidatos deverão responder 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais O gabarito deverá ser divulgado no dia seguinte. A previsão é que resultado final e a primeira chamada sejam publicados no dia 19 de dezembro.

