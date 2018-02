Prazo para inscrição no PASSE/UFMS foi prorrogado

Foram prorrogadas até o dia 20 de fevereiro as inscrições para o Programa de Avaliação Seriada Triênio 2017-2019 – 1ª Etapa (PASSE/UFMS). Os interessados devem se inscrever pela internet por meio do endereço eletrônico www.fapec.org.br/concursos, onde estão disponibilizados o formulário de inscrição e o boleto de pagamento. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

O PASSE é uma das novas formas de ingresso na UFMS. Essa modalidade é uma das maneiras mais simplificadas de passar do Ensino Médio para o Superior. Os alunos que se candidatam para esse regime avaliativo realizam exames como no vestibular tradicional, contudo o processo de seleção começa ainda no 1° ano do Ensino Médio. A principal diferença desse tipo de avaliação é que o aluno realiza três exames, um ao final de cada ano (1°, 2° e 3°). A escolha do curso só ocorre no ano de conclusão do Ensino Médio.

Para este Processo Seletivo, 20% das vagas disponibilizadas serão para ingresso nos Cursos de Graduação da UFMS, modalidade presencial, para o ano letivo de 2020.

Na 1ª Etapa, as provas vão abordar os conteúdos ministrados no 1º Ano do Ensino Médio, na 2º Etapa, o conteúdo do 2º Ano e na 3º Etapa, respeitando as fases anteriores, o conteúdo do 3º Ano do Ensino Médio.

A prova da 1ª etapa do PASSE (2017-2019) será de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões objetivas de múltipla escolha. As provas serão aplicadas em 4 de março de 2018, das 8h às 12h, nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para participar do PASSE é obrigatório que o candidato tenha concluído, em 2017, o 1º Ano do Ensino Médio. Também é obrigatório que o candidato realize a inscrição nas 2ª e 3ª Etapas do PASSE, nos anos subsequentes, para sua permanência no PASSE UFMS Triênio 2017-2019.

Os candidatos interessados podem acessar todas as informações do Edital do PASSE, que explica as vagas, conteúdos programáticos, pesos, notas, documentos exigidos e muito mais no site www.ufms.br/passe.