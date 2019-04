Licenciamento Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas final e 1 e 2 encerra na próxima terça

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alerta que na próxima terça-feira (30.4), é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placas final 1 e 2.

A novidade este ano é que, para estar em dia com o imposto, o usuário precisa emitir a guia em qualquer agência ou mesmo pelo site www.detran.ms.gov.br com possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou em bancos conveniados.

O Departamento ressalta ainda que, a partir deste ano, os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa, mas os que desejarem receber o documento em seu endereço após o pagamento, basta optar pela vantagem clicando na opção na hora de solicitar a guia.

Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran-MS. Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que deverá ser paga juntamente com a guia.

Infração

O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e remoção do veículo.