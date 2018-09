Vestibular UFMS Prazo para pedido de isenção da taxa do PASSE termina esta semana "A taxa de inscrição no valor de R$ 100 reais"

O prazo para o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição nos processos seletivos Vestibular 2019 e Etapas um e dois do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) termina neste sábado (15). A solicitação de atendimento diferenciado segue aberta até outubro.

A isenção é destinada aos candidatos que se enquadrem nas condições do Decreto Federal nº 6.593/2008, que prevê a inscrição do interessado no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico); e que seja membro de família de baixa renda com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa ou com renda familiar de até três salários mínimos. Ou os candidatos que sejam amparados pela Lei Federal nº 12.799/2018, ou seja, tenham renda familiar por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo e meio; e tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ou tenham sido bolsistas integrais em escola da rede privada.

A solicitação da isenção deve ser feita no ato da inscrição ou na área do candidato, no site da Fapec. A divulgação do resultado está prevista para o dia 17 de setembro. Os recursos podem ser interpostos entre os dias 18 e 19. A taxa de inscrição no valor de R$ 100 reais poderá ser paga até o dia 11 de novembro.

As inscrições para os processos seletivos seguem abertas até 08 de novembro. A prova do Vestibular UFMS será realizada no dia 02 de dezembro. E as provas da primeira (triênio 2018-2020) e segunda(triênio 2017-2019) Etapas do PASSE serão aplicadas no dia 16 de dezembro. (Com Portal UFMS).