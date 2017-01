Educação Pré-inscrição para matrícula na rede estadual encerra nesta sexta-feira

O período de pré-inscrição para a matrícula na Rede de Ensino Estadual de Mato Grosso do Sul encerra-se às 23h59 desta sexta-feira (13). O processo de seleção garante que todos concorram igualitariamente às vagas nas unidades escolares. A primeira etapa da designação está prevista para o dia 20 de janeiro.

Todas as escolas localizadas em áreas urbanas contam com o sistema Matrícula Digital, uma forma rápida e segura de realizar o processo, via internet por meio do endereço eletrônico www.matriculadigital.ms.gov.br.

O acesso pode ser feito a qualquer hora, de qualquer lugar, utilizando um computador, tablet ou smartphone. O candidato deverá se inscrever apenas uma vez, até 13/1/2017.

Para quem perder o prazo, haverá uma nova chance, de 23/1/2017 a 27/1/2017. A pré-inscrição é para estudantes concluintes do 9º ano em escola que não ofereça o ensino médio; estudantes de escola estadual que não ofereça a série subsequente; estudantes novos ou que desejam mudar de escola e estudantes desistentes.

Designação

No dia 20/1/2017, os candidatos inscritos na primeira etapa deverão consultar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e verificar para qual escola foram designados e assim efetuar a matrícula, de 23 a 27/1/2017, munidos dos documentos listados na ficha de inscrição. A segunda designação sairá no dia 3/2, para inscritos entre 23 e 27/1, com matrículas entre 6 e 10/2/2017.

Caso a matrícula não seja efetuada no prazo estipulado a vaga será destinada a outro candidato. A secretaria de Educação informa que não estará assegurada a vaga quando as informações fornecidas na inscrição não corresponderem à documentação apresentada no ato da matrícula.

Dúvidas e outras informações podem ser esclarecidas na central de matrícula: 0800-647-0028.