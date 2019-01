Estadual Pré-temporada dos árbitros que atuarão no Estadual começa hoje

Os árbitros e assistentes do quadro da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, iniciam nesta quarta-feira (16), a preparação intensiva visando o Campeonato Sul-mato-grossense 2019.

No período da manhã, foi realizado reteste nos árbitros e a noite será aberto oficialmente os trabalhos com a presença do ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol, Marcelo Rogério.

Além dele, o presidente da Comissão de Arbitragem de MS, Manoel Paixão dos Santos e os instrutores Antonio Flávio Alves, Getúlio Barbosa de Souza Junior, Paulo César Freitas, Mário Torres e Ernani Thomaz da Silva participarão.

A programação segue até dia 19 e ainda prevê análise de vídeos, treinamento de campo e trabalho em grupo. Ao todo, foram convocados 63 árbitros para participarem da pré-temporada que será em Campo Grande.