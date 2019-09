Delegado Wellington Precisamos pensar em uma capital viável para os ciclistas, alerta Delegado Wellington

O vereador Delegado Wellington (PSDB) chamou atenção para os problemas enfrentados por ciclistas da Capital, durante sessão ordinária desta terça-feira (24). Além disso o parlamentar indicou ao executivo, estudos para a instalação de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas na cidade.

“Precisamos pensar em uma capital viável para que os ciclistas possam transitar com segurança. Recentemente conversei com o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima, e alertei sobre os perigos e dificuldades enfrentadas pelos ciclistas. Eu mesmo não me sinto seguro em pedalar em alguns pontos da cidade”, disse Delegado Wellington.

De acordo com o parlamentar, Campo Grande possui muitas pessoas que optam por transportes com bicicletas, mas são obrigados a passar por diversos obstáculos ao pedalar. "O ciclismo é uma prática saudável que facilita a locomoção e as ciclovias agilizam e facilitam o fluxo, porém existem muitas ciclovias sem sinalização, em alguns pontos faltam iluminação, alguns motoristas não tem educação para com os ciclistas. Porém, o que me deixou um pouco mais tranquilo é saber que a Agetran já está trabalhando em um projeto de ampliação e interligação das ciclovias", explicou.

Delegado Wellington destacou ainda a necessidade da participação de todos para colocar em prática um plano cicloviário na Capital. “Temos alguns quilômetros de ciclovia, mas muitos trechos estão sem fazer ligação de um ponto para o outro, essa é uma demanda que precisa ser resolvida e vamos brigar por essa causa, porém o mais importante é a participação de todos, motoristas, motociclistas pedestres, ciclistas, pois o trânsito é para todos, e o direito de ir e vir com segurança e tranquilidade tem que ser respeitado”, finalizou.