Cesta Básica Preço da Cesta Básica cai e chega a R$ 423 em Campo Grande

O preço da Cesta Básica Alimentar em Campo Grande teve queda de 13,92% em relação ao mês de abril e valor chegou a R$ 423,97 em maio. Dentre as capitais brasileiras, Campo Grande teve maior queda no preço, com diminuição de R$ 68,58 no valor total da cesta.

Conforme resultado da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pela Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), a capital com cesta alimentícia mais cara foi São Paulo, como valor de R$ 507,07.

Dos itens pesquisados, quatro tiveram queda significativa no preço: o tomate caiu 42,93%; a batata diminuiu 29,11%, o feijão carioquinha caiu 26,58%; a banana caiu 26,78%. Outros produtos na cesta também reduziram o preço, como o café, que caiu 0,76%; a manteiga caiu 3,06% e a carne bovina caiu 1,71%.

O arroz voltou a ter alta no preço (3,27%), o leite em caixinha (0,28%), a farinha de trigo (1,20%) e o açúcar cristal (0,51%). Em 12 meses, a farinha acumula alta de 15,30%, e o leite retração de (-2,87%).

O café e a banana apresentam retração no acumulado de 12 meses – (-12,32%) e (-3,25%), respectivamente. Feijão carioquinha e manteiga apresentaram os maiores valores acumulados em um ano para maio: 70,63% e 18,63%, nessa ordem.