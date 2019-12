Gasolina Preço da gasolina dispara em Dourados em uma semana

O preço médio da gasolina está cada vez mais alto em Dourados, de acordo com a última pesquisa divulgada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis). A entidade usou como base de dados os valores exibidos em 10 postos de combustíveis do município.

A pesquisa revela que a média de preços praticados nos postos de Dourados entre os dias primeiro e 7 de dezembro é de R$ 4,358, o que corresponde a uma diferença de R$ 0,149 em comparação com os dados divulgados pela Agência referente à semana anterior.

Esta alteração não é tão estreita como parece ser a princípio.

Fazendo um cálculo rápido percebe-se que um consumidor que abasteceu, por exemplo, uma quantia de 50 litros de gasolina entre os dias 24 e 30 de novembro pagou em média R$ 210,45. O mesmo volume neste início de dezembro chega a R$ 217,9, o que resulta em uma diferença de R$ 7,45 em apenas uma semana.

A mudança fica ainda mais evidente se lembrarmos o valor do preço médio da gasolina registrado no início do mês de novembro.

Usando o mesmo raciocínio, é possível afirmar com base nos dados da ANP, o preço para completar o tanque de um carro com capacidade de 50 litros subiu R$ 8,45 em um mês.

Ainda segundo os dados mais recentes da ANP, o preço médio do diesel em Dourados é de R$ 3,805. O etanol está em R$ 3,587 o litro. Já o gás de cozinha de 13 quilos subiu R$ 0,31 em uma semana, com valores médios de R$ 70,83 neste início de mês.