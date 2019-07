Bezerro Preço do bezerro registra elevação nesta terça Preço subiu 0,14% e atingiu R$ 1.270,41 em Mato Grosso do Sul

O valor do bezerro registrou elevação nesta terça-feira (23). O preço subiu 0,14% e atingiu R$ 1.270,41 no Estado.

Conforme o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a arroba do boi gordo, no mercado financeiro, registrou queda de 0,52% e é comercializada a R$ 153,05. A arroba da vaca magra chega a R$ 133 no Noroeste do Paraná.

O valor do litro do leite tipo B é R$ 1,60 no Vale do Paraíba, em São Paulo. O produto chega a R$ 1,85 no Sul de Minas e R$ 1,65 no Rio de Janeiro. Já o litro do leite tipo C é vendido a R$ 1,45 no Espírito Santo. Em Goiânia, o valor é de R$ 1,78.

O preço da carcaça suína especial sofreu queda de 0,51% no mercado financeiro e o produto é comercializado a R$ 7,82. Em São Paulo, o valor do suíno vivo registrou redução de R$ 1,56% e a mercadoria é vendida a R$ 5,06.