Preço médio de referência dos combustíveis deve cair até 2,62% em MS Redução no preço médio ocorre a partir de 1º de dezembro

Preços médios de referência para os combustíveis no mercado de Mato Grosso do Sul terão queda de até 2,62% a partir de 1º de dezembro, de acordo com Ato Cotepe do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), publicado ontem no Diário Oficial da União. Além do Estado, o Distrito Federal e mais 15 unidades da federação também terão reajuste na pauta fiscal dos produtos no próximo mês. O último reajuste da pauta fiscal dos combustíveis tinha ocorrido no último dia 15, após passar quase dois meses sem alteração.

De acordo com a nova normativa, dentre os combustíveis que terão redução no chamado preço médio ponderado ao consumidor final, a mais expressiva, em percentual, é a da querosene de aviação, que passará de R$ 3,5743 para R$ 3,4808 o litro.

Também ficam mais baratos o litro da gasolina comum (-1,64%) — de R$4,5197 para R$ 4,4456 —; e óleo diesel (-1,37%), de R$ 3,7906 para R$ 3,7387. Com proporções menores, os valores de referência da gasolina aditivada e do diesel S-10 também devem apresentar recuo, respectivamente de -0,66% (caindo de R$ 6,0355 para R$ 5,9955) e -0,98% (de R$ 3,8826 para R$ 3,8444).

O etanol também fica mais barato (-0,13%) e a média reduz de R$ 3,3812 para R$ 3,3766. Em relação ao gás natural veicular (GNV), o valor de referência sai de R$ 2,7159 para R$ 2,7479 (-0,15%).

O único combustível a apresentar elevação a partir de dezembro será o gás liquefeito de petróleo (GLP). O aumento estimado para o produto é de 0,97% e o preço deve passar de R$ 5,5766 para R$ 5,6306 o litro.